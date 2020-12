KPN NetwerkNL gaat in diverse regio’s glasvezel aanleggen

KPN NetwerkNL gaat in onder andere Boskoop, Delfgauw en Pijnacker glasvezel aanleggen. Overeenkomsten daarvoor zijn onlangs ondertekend.

Boskoop

De gemeente Alphen aan den Rijn, waar Boskoop onder valt en KPN NetwerkNL hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin is vastgelegd dat Boskoop wordt aangesloten

op het glasvezelnetwerk. In totaal worden bijna 6.000 huishoudens en bedrijven voorzien van een aansluiting op het glasvezelnetwerk. Naar verwachting starten de werkzaamheden

medio 2021.

Delfgauw en Pijnacker

De gemeente Pijnacker-Nootdorp en KPN tekenden ook een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van circa 11.000 glasvezel aansluitingen aldus lokale omroep Feelgood. Hierin is vastgelegd dat Delfgauw en Pijnacker worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. In totaal worden ruim 11.000 huishoudens en bedrijven voorzien van snel internet. Naar verwachting starten de werkzaamheden medio 2021.

Zeist

KPN is onlangs gestart met de graafwerkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in Zeist. In totaal worden 30.000 huishoudens en bedrijven in de kernen van Zeist, Den Dolder, Austerlitz, Huis ter Heide en Bosch en Duin voorzien van een snelle internetverbinding.

Investeren

Tot eind 2025 verdubbelt KPN het aantal huishoudens met internet via glasvezel. Om de digitalisering in Nederland te versnellen, investeert KPN de komende drie jaar in totaal ongeveer 3,5 miljard euro.

Meer informatie via: https://www.kpnnetwerk.nl/

Sociale media: