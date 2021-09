KPN start aanleg glasvezel in Vlissingen en Purmerend

KPN is gestart met de aanleg van glasvezelnetwerken in Purmerend en Vlissingen. In totaal gaat KPN bijna 60.000 huishoudens aansluiten in de genoemde gemeenten.

Vlissingen

In totaal legt KPN circa 1035 kilometer glasvezelkabel in gemeente Vlissingen. De start van de uitrol van glasvezel voert KPN met de aannemer Selecta uit. Samen graven zij 186 kilometer. De werkzaamheden starten in de wijk Westerzicht van Vlissingen. Hierna volgen Oost- en West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburgh, Rosenburg, Paauwenburg en Lammerenburg. Eind 2023 zijn de werkzaamheden afgerond.

Purmerend

In Purmerend gaat KPN glasvezel als eerste aanleggen in de wijk Purmer-Zuid. Hierna zijn de andere wijken van Purmerend aan de beurt. In totaal realiseert KPN circa 33.000 glasvezelaansluitingen in de stad.

Uitrol

KPN gaat de komende jaren flink investeren in het aanleggen van glasvezel. Zo zijn er dit jaar al 100.000 aansluitingen op het glasvezelnetwerk gerealiseerd. Daarnaast heeft KPN deze week aangekondigd gebruik te gaan maken van de snellere XGS-PON techniek voor haar glasvezelnetwerk.