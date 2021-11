KPN is gestart met de aanleg van glasvezel in Waddinxveen en Goes. In totaal gaat het bedrijf bijna 30.000 aansluitingen verzorgen in genoemde gemeenten.

Waddinxveen

De werkzaamheden in Waddinxveen starten in de Oostpolderwijk. Hierna volgen de wijken Oranjewijk, Vondelwijk, Bomenwijk en Zuidplas. Bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden. In totaal realiseert KPN circa 11.500 glasvezelaansluitingen in de Zuid-Hollandse gemeente.

Goes

In totaal legt KPN circa 600 kilometer glasvezelkabel in Goes. Hiervoor graven zij circa 180 kilometer. De werkzaamheden zijn momenteel bezig in Goes-Oost. Nadat Goes-Oost op het glasvezelnetwerk is aangesloten, volgt Goes-Noord. Bewoners zijn geïnformeerd over de werkzaamheden. In totaal realiseert KPN circa 17.000 glasvezelaansluitingen.

Uitrol

KPN gaat de komende jaren flink investeren in het aanleggen van glasvezel. Zo zijn er dit jaar al 100.000 aansluitingen op het glasvezelnetwerk gerealiseerd. Daarnaast heeft KPN deze week aangekondigd gebruik te gaan maken van de snellere XGS-PON techniek voor haar glasvezelnetwerk.