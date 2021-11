KPN is gestart met de glasvezelaanleg in Ouderkerk aan de Amstel. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2022 afgerond. In totaal realiseert KPN circa 3.200 glasvezelaansluitingen in deze gemeente.

Wijk voor wijk

In totaal legt KPN circa 62 kilometer glasvezelkabel in Ouderkerk aan de Amstel. Hiervoor graven zij 35 kilometer. De werkzaamheden starten in de straat Hoger Amstellaan. Vanuit daar volgt de rest van Ouderkerk aan de Amstel. De verwachting is dat op het begin van 2022 de eerste inwoner op het glasvezelnetwerk is aangesloten. Inwoners zijn geïnformeerd over de werkzaamheden. Bovendien heeft 51% van de adressen al toestemming gegeven voor het plaatsen van een glasvezelaansluiting.

“Goede samenwerking met gemeente”

Regiodirecteur Jeroen van der Jagt van KPN: “We zijn voortvarend aan het werk met de aanleg van glasvezel in Noord-Holland. We kijken er naar uit om Ouderkerk aan de Amstel te verbinden met het glasvezelnetwerk van KPN.”

Uitrol

KPN gaat de komende jaren flink investeren in het aanleggen van glasvezel. Zo zijn er dit jaar al 100.000 aansluitingen op het glasvezelnetwerk gerealiseerd. Daarnaast heeft KPN deze week aangekondigd gebruik te gaan maken van de snellere XGS-PON techniek voor haar glasvezelnetwerk.