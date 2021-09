KPN start met aanleg glasvezel in Amstelveen en Delft

In de gemeenten Delft en Amstelveen is KPN begonnen met het aanleggen van een glasvezelnetwerk.

Amstelveen

Aan de Carmenlaan in de wijk Bankras in Amstelveen is KPN begonnen met de aanleg van glasvezel. Het is de officiƫle start van een operatie om de komende jaren 37.000 huishoudens in Amstelveen van sneller internet te voorzien. Begin mei 2022 zijn de huisaansluitingen in de wijk Bankras en Kostverloren voltooid. Hierna volgen de wijken Elsrijk, Keizer Karelpark en Groenelaan. De planning is om heel Amstelveen in ongeveer drie jaar op glasvezel te hebben aangesloten.

Delft

Ook in Delft is KPN van start gegaan met de aanleg van een glasvezelnetwerk. Afgelopen vrijdag ging de eerste schop in de grond in de wijk Voorhof. Naar verwachting is de hele wijk in Oktober 2022 aangesloten. Hierna volgen Hof van Delft, Centrum en Tanthof. Volgens planning zijn de werkzaamheden in Delft begin 2024 voltooid. In totaal realiseert KPN meer dan 50.000 glasvezelaansluitingen voor de huizen in Delft.

Uitrol

KPN gaat de komende jaren flink investeren in het aanleggen van glasvezel. Zo zijn er dit jaar al 100.000 aansluitingen op het glasvezelnetwerk gerealiseerd. Daarnaast heeft KPN deze week aangekondigd gebruik te gaan maken van de snellere XGS-PON techniek voor haar glasvezelnetwerk.