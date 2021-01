Livestreams Big Brother niet te zien via ontvangers KPN en Ziggo

Liefhebbers van Big Brother met een abonnement op Videoland kunnen de twee livestreams niet bekijken via de digitale tv-ontvangers van KPN en Ziggo.

Big Brother

Gisteravond is Big Brother 2021 van start gegaan met een speciaal openingsprogramma dat zowel was te zien op RTL 4 als RTL 5. Elke avond is via RTL 5 een update te zien van de gang van zaken in het Big Brother-huis. Echte liefhebbers kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht via twee livestreams die exclusief te zien zijn via de streamingdienst Videoland.

Ziggo en KPN

Abonnees van Videoland die de livestreams van Big Brother willen zien via de Videoland-app op de digitale ontvangers van KPN en Ziggo (Mediabox) komen bedrogen uit.┬áDe livestreams zijn alleen te zien via de website van Videoland, de mobiele app van de streamingdienst en smart tv’s van de merken LG, Philips en Panasonic. Ook zijn de livestreams niet te zien via de Playstation van Sony.