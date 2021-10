Lokale omroep Den Haag FM krijgt weer eigen ochtendshow

Per 1 november krijgt de lokale omroep Den Haag FM weer een eigen ochtendshow op de radio. Het afgelopen jaar werd de ochtendshow van de regionale omroep Radio West uitgezonden via Den Haag FM.

Bob Staat Op

Vanaf 1 november is er op Den Haag FM een nieuwe ochtendshow te horen: Bob Staat Op. Elke werkdag van 07.00 tot 10.00 uur live vanuit de centrale bibliotheek aan het Spui. “Presentator Bob Brinkman praat jou bij over het nieuws uit je stad, wijk en straat”, aldus de lokale omroep op haar website.

“Blij”

‘We zijn enorm blij dat Den Haag FM weer een eigen ochtendshow heeft én dat Bob dit programma wil doen. We wensen hem veel succes!’, aldus journalistiek leider Ivar Lingen. Bob Brinkman was eerder te horen op Radio West, waar hij inviel voor meerdere programma’s. Ook had hij een vaste rubriek bij het Radio West-programma van Bas Muijs en was hij verslaggever bij Den Haag FM.