De publieke lokale omroep van Almere, Easy 95.5 FM, wordt vanaf 1 januari 2022 opgenomen in het NLO (het Nationaal Luisteronderzoek). De omroep maakt vanaf 1 januari deel uit van E Power Audio Sales, de verkoopmaatschappij van 14 landelijke en regionale radiostations.

“Kwaliteit en uitstraling van landelijk radiostation”

Jan Lagrouw, directeur E Power: “We volgen Easy 95.5 FM al geruime tijd. Het radiostation is lokaal maar heeft de kwaliteit en uitstraling van een landelijk radiostation Daarmee is Easy FM een waardevolle toevoeging voor onze organisatie die radiocampagnes plaatst in opdracht van reclamebureaus en landelijke bedrijven. Met Almere al zesde stad van het land, bieden wij onze adverteerders extra bereik. We zien veel potentie in Easy 95.5 FM”.

Lokale omroep

Easy FM is de publieke lokale radiozender van de gemeente Almere en begon begon eind 2019 met haar uitzendingen. De radiozender zendt uit via FM, DAB+ en wereldwijd via Internet. Er zijn onder andere programma’s te horen van Luc van Rooij, Jan van Veen, Martin Stoker, Stefan Brau en Marc van Amstel.