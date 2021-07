Lokale radio blijft voorlopig beperkt te beluisteren via DAB+

Pas medio 2024 kunnen alle lokale omroepen in Nederland gaan uitzenden via de digitale ether (DAB+). Dit heeft Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Tijdelijke vergunningen verlengd

Sinds maart vorig jaar is het mogelijk om vergunningen aan te vragen voor lokale uitzendingen via de digitale ether (DAB+). Er kunnen voor 22 zogenaamde allotments, die tezamen een deel van Nederland bedekken, vergunningen worden aangevraagd. Zowel publieke als commerciële lokale radiozenders maken gebruik van de vergunningen.

Delen van Nederland

Deze 22 allotments bevinden zich in delen van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Groningen. Een vergunning in deze zogenoemde ‘laag 6’ was in eerste instantie geldig tot en met 31 augustus 2022.

Overleg

In de tussentijd is er met buurlanden overlegd geweest om het landelijk mogelijk te maken voor lokale radiozenders om te gaan uitzenden via DAB+. Deze besprekingen lopen echter vertraging op aldus Keijzer: “De internationale coördinatie van deze laag is echter tijdrovend gebleken en is helaas nog niet gereed. Ook de coronacrisis heeft voor vertraging gezorgd. De definitieve uitgifte van laag 6, die eerder was voorzien voor 1 september 2022, is daarom niet langer haalbaar.”

2024

Het ziet er nu naar uit dat de landelijke coördinatie van de zogenoemde laag 6 pas op 1 september 2024 gereed is. “Aangezien er bij de internationale coördinatie met onze buurlanden afspraken gemaakt worden over de ingebruikname van frequenties over en weer, is de definitieve uitgifte van laag 6 nu voorzien voor 1 september 2024“, aldus Keijzer in de brief.

Verlenging

De Staatssecretaris heeft daarom de tijdelijke vergunningen verlengd tot 1 september 2024. “Omdat de internationale coördinatie voor deze laag nog niet gereed is om de definitieve uitgifte te laten plaatsvinden, heb ik besloten om de huidige (tijdelijke) vergunningen in laag 6 te verlengen met een periode van 2 jaar waarbij rekening is gehouden met de wensen van onze buurlanden. In de tussentijd wordt doorgewerkt aan de internationale coördinatie zodat er in aanloop na het aflopen van de tijdelijke vergunningen in 2024 een definitieve uitgifte kan plaatsvinden en er extra frequentieruimte voor lokale partijen beschikbaar komt“.

Landelijke lokale radio via DAB+

De vertraging in de internationale coördinatie betekent dat pas vanaf september 2024 in heel Nederland lokale radiozenders kunnen gaan uitzenden via DAB+.