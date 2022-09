KINK heeft in de meting over de periode juli-augustus 2022 van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO) een record marktaandeel behaald van 1,2% in de doelgroep 10+. Het vorige record stond op 1%. In dezelfde meetperiode vorig jaar bedroeg het marktaandeel nog 0,9%, een stijging van liefst 33 procent.

“Supertrots”

Het marktaandeel in de doelgroep 20-49 stijgt door naar 1,8%, een groei van 0,2 procentpunt ten opzichte van een jaar geleden, aldus KINK. Michiel Veenstra, programmadirecteur KINK: “Ik ben supertrots op deze cijfers, mede tot stand gekomen door de succesvolle KINK Album Top 1000 die we in juli hebben uitgezonden en de aanwezigheid van KINK bij concerten van onder meer Rammstein, Green Day en The Killers en festivals als Down The Rabbit Hole. Voor de komende maanden heb ik hoge verwachtingen voor het onlangs begonnen dagelijkse programma van Eric Corton en de KINK 1500, de lijst met de 1500 beste alternatieve tracks ooit, die half oktober weer te horen is”.

DAB+ en online

De marktaandelen van KINK zijn des te bijzonder gezien de beperkte distributie van het station: de zender is alleen te horen via DAB+ en online. “Op FM zouden de cijfers nog veel hoger zijn”, vervolgt Veenstra. “We kijken daarom met belangstelling uit naar de herverdeling van de FM-band”.