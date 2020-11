Luistercijfers: “Recordjaar voor radiozender Qmusic”

Qmusic is zeer tevreden met de luistercijfers. Vandaag werd bekend dat Qmusic de marktleider, NPO Radio 2, op de hielen zit.

“Ongekende groei”

De nieuwste luistercijfermeting laat volgens de radiozender opnieuw een ongekende groei zien voor Qmusic. De zender is al 7 maanden marktleider in de doelgroep 20-49 jaar en behaalt in de meting over september/oktober een marktaandeel van 19,3%. Dat betekent een groei van maar liefst 22% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.

Nieuwe aanwinsten

In de luistercijfers zitten ook de weekendprogramma’s van nieuwe aanwinsten Armin van Buuren, Tom van der Weerd en Bram Krikke verwerkt. De vrijdagavond waar Tom en Bram samen met Kai Merckx te horen zijn, groeit met 28% ten opzichte van een jaar eerder. De weekendshow Tom & Bram van 12:00-15:00 uur doet het marktaandeel op die uren met 37% stijgen.

“Wat een cijfers!”

Programmadirecteur Dave Minneboo: “Wat een cijfers! We willen met Qmusic iedere dag plezier, energie en een goed gevoel brengen en het is fantastisch om te zien dat steeds meer mensen dat weten te waarderen. Met een weekbereik van bijna 2,9 miljoen mensen stemt inmiddels 1 op de 5 radioluisteraars af op onze zender.”

Recordjaar voor Qmusic

Qmusic behaalde in 2020 voor het eerst in het vijftienjarig bestaan van de zender het marktleiderschap in de commerciële doelgroep 20-49 jaar. Een positie die Q al zeven maanden op rij bezet. Het radiostation breekt dit jaar al haar eigen records, ook deze maand werd met 19,3% marktaandeel het record verbroken van afgelopen juni (18,6%).