Formule 1-coureur Max Verstappen en streamingdienst Viaplay breiden hun samenwerking verder uit. Dit bericht de streamingdienst in een persbericht.

Samenwerking

Sinds dit raceseizoen zendt Viaplay alle races uit de Formule 1 live. Daarnaast heeft de streamingdienst begin dit jaar ook een overeenkomst gesloten met de Nederlandse coureur Max Verstappen. Deze samenwerking wordt nu verder uitgebreid. Tussen het einde van het Formule 1-seizoen en de start van het seizoen in 2023 zal er exclusieve content van Max Verstappen verschijnen op de streamingsdienst. Het logo van de streamingdienst zal vanaf de GP van Singapore op de helm van Verstappen staan en vanaf 2023 ook op zijn cap te zien.

“Super blij”

“Ik ben super blij met de uitbreiding van het Viaplay-partnership. Met veel plezier kijk ik terug op de samenwerking tot nu toe. Ik weet zeker dat we de Formule 1-fans de aankomende periode kunnen trakteren op nog veel meer mooie programma’s. Zoals we allemaal weten is streaming de nieuwe manier van uitzenden en ik vind dat Viaplay uitstekend werk verricht om deze toekomst vorm te geven“, aldus Max Verstappen.