De nieuwe streamingdienst Viaplay en Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen bundelen hun krachten. Dit bericht de streamingdienst in een persbericht.

Viaplay-ambassadeur

De Nederlandse superster wordt zowel binnen de Nederlandse landsgrenzen als in alle andere markten waar Viaplay de exclusieve Formule 1-rechten bezit, Viaplay-ambassadeur. Er is een meerjarige overeenkomst afgesloten, met als speerpunt het creëren van exclusieve content voor Viaplay-abonnees.

“Ambities”

Max Verstappen: “Ik kijk echt uit naar deze samenwerking met Viaplay, zeker omdat onze ambities om de beste in ons vak te zijn overeenkomen. Het zal geweldig zijn om samen te werken met Viaplay’s professionele team in de paddock, waaronder David Coulthard, Mika Hakkinen en Tom Kristensen. Ik ben er van overtuigd dat hun ervaring als voormalige topcoureurs van grote toegevoegde waarde zal zijn. Viaplay is misschien nieuw voor de Nederlandse kijkers, maar de streamingdienst heeft in het buitenland zijn voetsporen inmiddels verdiend. Het is fantastisch dat we een grote groep fans kunnen trakteren op unieke content die we samen gaan maken.”

“Perfecte match”

Anders Jensen, NENT Group President en CEO is enthousiast: ”Max Verstappen en Viaplay zijn dé perfecte match. Met meer dan 50.000 livestream-uren per jaar en een ongeëvenaard rechtenportfolio zijn wij wereldleider in het streamen van sport. Ook Max heeft een dominante plek weten te veroveren en is niet voor niets met trots de 34ste wereldkampioen Formule 1. We zijn klaar om de sport naar een nog hoger niveau te brengen. We kijken uit naar de intensieve samenwerking met de talentvolle en uiterst charismatische superster.”

Start

Op 1 maart 2022 wordt de nieuwe streamingdienst in Nederland gelanceerd. De streamingdienst van Nordic Entertainment Group (NENT) brengt een aanbod van premium live sport, Viaplay Originals, internationale films en series, en content voor kinderen.

Naast Formule 1, zal de dienst de Nederlandse thuisbasis zijn van Bundesliga, PDC darts en meer, met Premier League vanaf augustus. Een abonnement, van EUR 13,99 per maand, kan direct bij Viaplay worden afgesloten of via verschillende partners, waaronder VodafoneZiggo en KPN.