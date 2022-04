Netflix voelt de druk van de introductie van nieuwe streamingdiensten in Nederland zoals Viaplay en HBO Max. Dit blijk uit onderzoekcijfers van GfK.

HBO Max

Sinds van de introductie als nieuwe streamingsdienst in Nederland heeft HBO Max via haar website en/of app in maart al 3,1 miljoen personen bereikt (3.174.000 personen, 13%, leeftijd 13 jaar en ouder).

Netflix de grootste

In vergelijking met de andere betaalde online streamingsdiensten is Netflix in Nederland met zo’n 70 miljoen bezoeken nog steeds de grootste. De twee nieuwe introducees in maart, Viaplay en HBO Max, nemen in maart gezamenlijk zo’n 22% van het totaal aantal bezoeken in van de online streamingsdiensten.

Ten opzichte van januari en februari van dit jaar leveren Amazon Prime Video en Netflix in betreft online bezoeken. Het marktaandeel bezoeken van Netflix daalt van 70% naar 60%, Amazon Prime

Video van 8% naar 5% en Videoland slechts licht van 24% naar 22%. Disney+ blijft gelijk in hun aandeel online bezoeken.

Online bereik

Voor Netflix blijft het online bereik wel stabiel terwijl er voor Amazon Prime Video wel een lichte afname plaatsvindt van unieke personen in maart. Opvallend hierbij is dat meer dan de helft van de Amazon Prime Video bezoekers óók online in contact kwam met HBO Max in maart. Ditzelfde geldt voor Amazon Prime Video abonnees; zij bezochten van de streamingsdiensten relatief het meest HBO Max. Gezamenlijk bereiken de online streamingsdiensten in maart 8 miljoen personen in Nederland (op smartphone/tablet/PC/laptop), dit niveau ligt in maart 1 miljoen unieke personen hoger dan in januari.

Meer informatie GfK’s GXL/DAM.