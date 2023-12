(Update) Sinds vanmiddag is de nieuwe app van de NPO beschikbaar op smart tv’s van LG. De introductie van de nieuwe app had wat vertraging.

Vernieuwde app

De vernieuwde app voor NPO (voorheen bekend onder de naam NPO Start) is vorige week uitgerold voor Android en iOS (Apple). De nieuwe app is volgens de omroep stabieler, gebruiksvriendelijker en persoonlijker. De uitrol verloopt echter niet soepel. Eerder was al bekend geworden dat gebruikers van Apple-devices klagen over het ontbreken van functionaliteit.

LG

Bezitters van een smart-tv van LG hadden tijdelijk geen toegang tot de nieuwe app. Door een vertraging in goedkeuringsproces van de nieuwe app door fabrikant LG kon de app tijdelijk niet meer gebruikt worden. Sinds vrijdagmiddag is de app beschikbaar. “Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de app was van korte duur; de nieuwe app is sinds vanmiddag voor geschikte LG smart-tv’s te downloaden“, aldus voorlichter Danny Vormer van de NPO tegenover deze website.

Apple TV

Gebruikers van de app op Apple TV moeten voorlopig een groot deel van de functionaliteiten missen. De omroep geeft aan dat dit een bewuste keus is: “Er is bewust voor gekozen om bij elke stap niet gelijk alle functionaliteiten aan te bieden. We geven voorrang aan stabiliteit en beschikbaarheid en breiden het platform na elke deelrelease stap voor stap uit. Het klopt dus dat een aantal zaken zoals inloggen in Plus, live kijken en zoeken tijdelijk niet mogelijk is in de nieuwe tvOS app. We vragen hiervoor enig geduld.“.

Via een speciale website houdt de NPO de gebruikers op de hoogte van de ontwikkelingen.