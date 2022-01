Radio NRG heeft een nieuwe programmering. In het weekeinde zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de programmering van de regionale commerciële radiozender.

Vrijdag

De vrijdagavond staat vanaf nu in het teken van disco. “Onder de naam NRG Reloaded presenteren wij een heerlijke Nu-Disco Dance-Night. We hebben drie geweldige resident DJ’s welke ook wekelijks één of meerdere gasten met zich meebrengen dus dit kan tot in de late uurtjes doorgaan“, aldus de radiozender. Remco Ruijgers is vanaf nu op de vrijdagavond te horen in plaats van de zondagavond. Daarnaast zijn de DJ’s Danny Tak en Tjerk Coers op de vrijdagavond te beluisteren.

Zaterdag

Ook de programmering van de zaterdagavond is aangepast op Radio NRG. Mark van Dale is vanaf nu te horen op de zaterdagavond met house classics met het programma UPBEAT. Dit programma is te horen tussen 18.00 en 19.00 uur.

Zondag

De zondagavond staat sinds begin dit jaar in het teken van soul en classics in de zogenaamde Soulful Zondagavond. Zo zijn zondagavond onder andere de programma’s Arnie Energie, Classic Tracks met Bernard ter Horst, Classics Tracks in de Mix met Kees van Baalen, Mezza Mix met Michael Halve en Soulful House met FrenzCook te horen.

Luisteren

NRG is in een groot deel van de Randstad te beluisteren via DAB+. De radiozender maakt hiervoor gebruik van de capaciteit van een aantal lokale DAB+-netwerken in onder andere Den Haag, Leidschendam-Voorburg/Leiden, Zoetermeer/Lansingerland/Krimpenerwaard en Delft/Vlaardingen. De radiozender is wereldwijd te beluisteren via Internet.

Meer informatie over NRG: https://radio-nrg.com/