De Oekraïense tv-zender Ykpaiha 24 (Ukraina 24) is sinds kort te zien op het testnetwerk van Ziggo’s televisiedienst. Ziggo heeft inmiddels bevestigd dat de zender vanaf 31 maart is te zien voor alle abonnees van de aanbieder met digitale televisie op kanaal 502. Via de Ziggo GO-app is de zender ook te zien op mobiele telefoons en tablets.

Oorlog

Diverse televisie-aanbieders in Nederland hebben vanwege de oorlogssituatie in de Oekraïne televisiezenders uit het getroffen tijdelijk in hun aanbod opgenomen. Hiervoor wordt het voor vluchtelingen uit de Oekraïne die in Nederland opvang krijgen ook eenvoudiger om nieuws uit hun land te bekijken.

Aanbieders

Eerder al besloten SKV Veendam, Kabelnoord en Kabeltex televisiezenders uit Oekraïne toe te voegen aan het aanbod. Ziggo volgt op 31 maart met de doorgifte van Ukraina 24.

United News

De verschillende Oekraïense nieuwszenders werken sinds de start van de oorlog nauw samen onder de naam United News en bieden grotendeels hetzelfde aanbod. Daarom volstaat Ziggo met de doorgifte van een enkele nieuwszender, zolang de situatie in de Oekraïne daarom vraagt. Hiervoor is gekozen voor Ukraina 24.

“Helpen”

Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo: “We helpen vluchtelingen uit de Oekraïne op verschillende manieren, onder andere met 12.000 gratis simkaarten. We zijn blij dat we voor hen nu ook een tv-zender kunnen doorgeven via ons vaste netwerk. Hoe afschuwelijk en verdrietig het dagelijkse oorlogsnieuws ook is, zo helpen we ze om goed geïnformeerd te zijn en verbonden te blijven met hun land.”

Ukraina 24

Kanaal 24 (Oekraïens: 24 Канал) is een 24/7 tv-zender. De programmering van de nieuwszender staat op dit moment hoofdzakelijk in het teken van de oorlog, maar beslaat normaal gesproken politiek, economie, sport en beroemdheden. Kanaal 24 zendt sinds 2006 uit. De zender is vanaf donderdag 31 maart te zien via kanaal 502 en Ziggo GO.

