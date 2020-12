OKE FM niet meer te horen via DAB+ in deel verzorgingsgebied

OKE FM is in een groot deel van haar verzorgingsgebied in Noord-Brabant niet meer te horen via de digitale ether (DAB+).

MTVNL

OKE FM, de streekzender voor Land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard, maakt sinds 4 oktober van het vorige jaar gebruik van digitale ethercapaciteit bij exploitant MTVNL. Deze aanbieder beschikt over een aantal regionale DAB+-kavels waaronder in de regio Noord-Brabant op kanaal 9C. In Noord-Brabant beschikt MTVNL over steunzenders in Loon op Zand en Eindhoven.

Herindeling

Door een herindeling van de digitale ether is exploitant MTVNL bezig om haar regionale kavels om te bouwen tot een landelijk netwerk op kanaal 7D. Hiervoor worden gefaseerd steunzenders omgezet naar dit nieuwe netwerk. Deze week zijn onder andere de steunzenders in Rotterdam, Hilversum, Utrecht en Maastricht omgebouwd.

Kleiner uitzendgebied

Woensdag heeft MTVNL in verband met deze herindeling de steunzender in Loon op Zand uitgeschakeld op kanaal 9C. Hierdoor is OKE FM nog maar een klein gebied rond Eindhoven

te horen via DAB+.

“Zonder kennisgeving uitgeschakeld”

OKE FM geeft via haar sociale media aan niet blij te zijn met de gang van zaken rond de herindeling. “Woensdag is er plotsklaps,(voorlopig) een einde gekomen aan onze uitzendingen op DAB+ kanaal 9C via de zender in Loon op Zand. Eindhoven is nog in de lucht, maar met een gering vermogen en niet in de regio te ontvangen die we juist willen bereiken. Zonder kennisgeving, zonder mededeling dat dit zou gaan gebeuren heeft MTVNL de stekker uit 9C in Loon op Zand getrokken. We wisten dat er veranderingen zaten aan te komen en we hadden hierover al enige tijd vragen uitstaan richting Broadcast Partners, maar antwoorden zaten er tot op heden nog niet in onze mailbox“, aldus de radiozender.

Classicnl en KBC Radio

Naast OKE FM zijn ook KBC Radio, BBC Worldservice en Classicnl huurders van digitale ethercapaciteit bij MTVNL. Ook voor deze radiozenders zijn er aanpassingen doorgevoerd in het verzorgingsgebied via DAB+.

Zo heeft KBC Radio haar dekking kunnen uitbreiden van alleen de regio Utrecht naar grotere delen van Nederland. Classicnl gaf eerder aan dat de radiozender niet meer te horen is de provincie Zeeland via DAB+. Echter heeft de radiozender nu wel dekking in de regio Noord-Brabant.

De radiozender blijft in haar verzorgingsgebied te beluisteren via FM en wereldwijd via Internet. Meer informatie via de website van OKE FM.

