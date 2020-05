Ook aanbieder Delta voert prijswijzigingen door per 1 juli

Kabelaar Delta, actief in Zeeland, voert per 1 juli een aantal prijswijzigingen door. De prijzen van de Basis- en Budget-abonnementen stijgen en ook worden tv-pakketten duurder. Eerder al verhoogden KPN en Ziggo hun tarieven.

Prijswijzigingen

De prijs van een Budget-internetabonnement met 50Mbit/s-verbinding stijgt met anderhalve euro per maand. Bij een Basis-abonnement met downloadsnelheid van 100Mbit/s is dat een euro. Klanten die een gigabitverbinding afnemen zijn na 1 juli veel goedkoper uit. Nu kost dat minimaal 103 euro per maand, maar dat daalt naar 69 euro per maand. De dienst Extra snelheid 1.000 Mbps gaat vanaf 1 juli geen 55 euro maar 20 euro kosten.

Film1 wordt onderdeel van pakket Interactief 120+

Uit het overzicht met prijsveranderingen blijkt ook dat naast internet, ook televisie kijken duurder wordt. Het Interactief 90+-pakket stijgt met anderhalve euro, naar 9,50 euro per maand. Het 120+-pakket stijgt met twee euro tot 20 euro per maand. Bij het 120+pakket zijn per 1 juli de Film1-betaalzenders inbegrepen. Eerder kostte dat 10 euro per maand extra.

Aan het pakket Interactief 90+ worden de televisiezenders Pebble, RTL Television, Pure Babes en BabesTV toegevoegd. N-TV en Adult Channel verdwijnen per 1 juli uit dit pakket.

Meer informatie op een speciale pagina op de website van aanbieder Delta.