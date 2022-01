Net als het het college van burgemeester en wethouders wil ook de Haagse gemeenteraad door met de huidige lokale omroep: Stichting Stadsomroep Den Haag (Den Haag FM/TV). Het Commissariaat voor de Media beslist uiteindelijk wil de licentie voor publieke lokale omroep in Den Haag de komende vijf jaar krijgt.

Twee partijen

Naast de huidige lokale omroep Stichting Stadsomroep Den Haag (Den Haag FM/TV) is ook de Stichting Omroep Den Haag in de race voor de vergunning. Achter deze stichting zit onder andere journalist Jos Heymans. Heymans was jaren actief voor RTL Nieuws als politiek verslaggever in Den Haag. Samenwerken niet gelukt

In de afgelopen maanden zijn beide partijen met elkaar in gesprek geweest over een mogelijke samenwerking. De partijen moesten die mogelijkheid verkennen omdat de Mediawet dat voorschrijft. Maar de gesprekken, onder leiding van mediator Bert Bakker, hebben niet geleid tot een vereenkomst. Een gemiste kans vindt het college.

Keuze

Eind vorig jaar gaf het college van burgemeester en wethouders al aan dat de voorkeur uit ging naar het de huidige lokale omroep. Vooral het feit dat er door Stichting Omroep Den Haag geen samenwerking wordt gezien met Omroep West, de regionale zender, ziet het college als een gemiste kans. Verschillende partijen in de gemeenteraadscommissie vonden het jammer dat de samenwerking niet was gelukt, maar vrijwel alle fracties snapten vervolgens de keuze die het college had gemaakt.

Op basis van het advies van de Haagse gemeenteraad neemt het Commissariaat voor de Media uiteindelijk de beslissing welke partij zich de komende vijf jaar lokale omroep van Den Haag mag noemen.