Klanten van Ziggo verbreken in de tweede lockdown record na record op het vaste netwerk van GigaNet.Dit bericht de provider in een persbericht.

Record

Afgelopen zaterdag, 30 januari, hebben klanten gezamenlijk een record aan downloadverkeer gevestigd na de eerdere records op 23 en 16 januari. In uploadverbruik vestigden klanten gisteren 2 februari een record als gevolg van de lockdown.

Toename

Dit nieuwe downloadrecord houdt een toename in van 14% ten opzichte van de eerste lockdown in maart vorig jaar en ligt 16% hoger dan voor de coronapandemie. Het gaat om een verschil van 1090 Gigabit per seconde (Gbps); dat staat gelijk aan 156.000 gelijktijdige unieke online gestreamde films of series in HD-kwaliteit.

‘Fantastisch om te zien’

Leo-Geert van den Berg, Director Fixed Networks bij VodafoneZiggo, over deze ontwikkelingen: “Dit is fantastisch om te zien. Ook in de komende maanden verwachten we dat gebruikers intensief gebruik zullen blijven maken van GigaNet en daarbij nog intensiever gebruik zullen maken van het netwerk. Onze netwerken zijn zo gebouwd dat ze om kunnen gaan met deze hoeveelheden data, dus hierover maken wij ons geen zorgen.”

Eerder al gaf KPN aan door de tweede lockdown veel dataverkeer te hebben van haar klanten.

