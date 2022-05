Ook aanbieder Ziggo voert een prijsverhoging door. Per 1 juli stijgen de tarieven gemiddeld 2,12 euro per maand. Concurrent KPN kondigde vorige week al een prijsverhoging aan.

“Hogere kosten”

“Ziggo krijgt dit jaar te maken met veel hogere kosten, zoals het duurder worden van netwerkapparatuur en een enorme prijsstijging op het energieverbruik van ons netwerk. Daarom wijzigen de tarieven van onze Ziggo-pakketten ook.”, aldus de aanbieder op haar website.

Persoonlijk bericht

Binnenkort krijgen alle klanten een email of brief waarin de nieuwe tarieven staan vermeld. Niet elke klant krijgt dezelfde prijsverhoging aldus de aanbieder. “We hebben van oudsher veel verschillende abonnementen. Daardoor verschillen ook de aanpassingen. Wel zetten we dit jaar een stap om de tarieven wat te harmoniseren zodat klanten met vergelijkbare pakketonderdelen ongeveer hetzelfde gaan betalen.”, aldus Ziggo.

Nieuwe Algemene Voorwaarden

Vanaf 1 juli 2022 vinden er een aantal wijzigingen in de Algemene Voorwaarden plaats. In de nieuwe voorwaarden van de aanbieder staat dat Ziggo jaarlijks het recht heeft om de prijzen te verhogen tot een percentage dat overeenkomt met de consumentenprijsindex van het CBS. Als dat percentage negatief is, past Ziggo de prijzen niet aan.

Snelheidsverhoging

Eerder al had de provider aangeven per 1 juli de snelheden van haar Internetabonnementen te verhogen.

Meer informatie op de website van Ziggo.