Pelle Matla nieuwe zakelijk leider lokale omroep Den Haag FM

Pelle Matla (51) is vanaf 15 februari de nieuwe zakelijk leider van Den Haag FM. Pelle wordt de opvolger van Rudo Slappendel die de omroep verlaat.

“Flinke dosis ervaring”

“Met de komst van Matla krijgt de Haagse zender een flinke dosis ervaring en een breed netwerk erbij. Hij werkte eerder onder meer als correspondent in Parijs, bij het Financieele Dagblad, bij de Wereldomroep en bij Omroep West.”, aldus de lokale omroep van Den Haag op haar website.

Bij de regionale omroep werkte hij als verslaggever op de radio en volgde hij de Haagse politiek op de voet. Hij was de afgelopen 1,5 jaar hoofd programmering bij het mediamuseum Beeld en Geluid Den Haag.

“Veel zin”

‘Ik heb ontzettend veel zin om bij Den Haag FM te beginnen’, zegt Matla. ‘Ik kijk er erg naar uit om met alle vrijwilligers en medewerkers de stadsomroep tot een onmisbaar lokaal radio- en tv-station en een online platform te maken, waar álle inwoners van Den Haag zich in kunnen herkennen, van alle postcodes, gezindten, achtergronden, leeftijden en interesses”

Focus op online

De lokale omroep van Den Haag heeft zich de laatste maanden meer gericht op haar website en online verslaggeving. Hierdoor is er flink bezuinigd op de radioprogrammering op Den Haag FM. Een groot aantal uur per dag wordt nu de programmering van de regionale omroep Radio West doorgegeven via de lokale radiozender.