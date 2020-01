Radio 2-DJ Rob Stenders winnaar van de Pop Media Prijs 2019

Radiomaker Rob Stenders is de winnaar van de Pop Media Prijs 2019. Dat wordt vandaag bekend gemaakt op ESNS (Eurosonic Noorderslag).

Sinds 1985

Stenders (54) is al sinds 1985 een van de belangrijkste personen op de Nederlandse radio. De jury roemt Stenders’ enthousiasme, zijn niet-aflatende passie voor muziek en vermogen om nieuwe muziek naar het publiek te brengen. Het was vooral door Stenders dat Danny Vera in 2019 met zijn nummer Roller Coaster op nummer vier binnenkwam in de Top 2000.

Enthousiasme

“Een leven in het teken van popmuziek en radio, en ook na 35 jaar nog met kinderlijk enthousiasme een liedje van Michael Kiwanuka of Danny Vera hoog de Top 2000 in praten: Stenders kan het en deed het”, zegt jury-voorzitter Gijsbert Kamer. “Stenders blijft als een bezetene zoeken naar nieuwe liedjes om de zender te verrijken, geeft met zijn Platenbonanza een nieuwe betekenis aan het concept ‘verzoekjes’ en laat de luisteraar meedenken over de invulling van zijn Basispakket, de lijst met liedjes die je minstens 1 keer in je leven gehoord moet hebben.”

Radio 2

De jury roemt ook de bijdrage die Stenders levert aan NPO Radio 2, aldus Kamer. “De jury heeft sterk het vermoeden dat het vooral Stenders is die de zender van het wat stoffige ‘gouden ouden’ imago heeft afgeholpen. Niet omdat hij geen oude plaatjes draait maar omdat zijn selectie zich richt op liedjes die misschien niet de gouden status hebben gekregen, maar het wel verdienden. Je kunt geen uitzending van hem luisteren zonder te denken: wat goed is dit. Of: Was ik helemaal vergeten.”

Red Light Radio

Stenders nam het dit jaar op tegen Red Light Radio en documentairemaker Carine Bijlsma. Red Light Radio maakt sinds 2010 online radio vanuit een peeskamertje op de Wallen, en heeft zich ontwikkeld als broedkamer voor underground talent. Bijlsma maakte indruk met haar film Devil’s Pie: D’Angelo, waarin ze bijzonder dichtbij de enigmatische en afgesloten artiest komt.

Pop Media Prijs

De Pop Media Prijs wordt sinds 1995 uitgereikt aan iets of iemand die in het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de popjournalistiek. Dit kan een persoon zijn, maar ook een programma, boek of documentaire. De prestaties in het afgelopen jaar tellen het zwaarst, maar het hele oeuvre van de genomineerde wordt in het oordeel meegenomen. Aan de prijs is een geldbedrag van €3000,- verbonden. Dit jaar wordt de prijs mogelijk gemaakt door SENA en ESNS.

Vorig jaar ging de prijs naar radiomaker Fernando Halman (FunX).