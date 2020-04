Radio Continu nu ook in de regio Deventer te beluisteren via de FM

Radio Continu heeft haar FM-netwerk verder uitgebreid. De radiozender is sinds zaterdag ook te beluisteren in de regio Deventer via 89.9 MHz.

Veiling

Radio Continu bracht in februari van dit jaar het winnende bod uit op een veiling voor kavel B28 van 41.000 euro. Dit kavel geeft recht op uitzendingen via een FM-zender in Deventer op 89.9 MHz. Daarnaast kan de radiozender uitzenden via het regionale DAB+-kavel op kanaal 6B.

Uitzendingen gestart

Sinds zaterdag 11 april is de regionale commerciĆ«le radiozender te horen via haar nieuwe FM-steunzender in de stedendriehoek Deventer – Zutphen – Apeldoorn via 89.9 MHz. “Ondanks de corona crisis is het ons team toch gelukt deze nieuwe zender vandaag operatief te krijgen. Juist nu in deze nare tijd is het soms fijn even aan de realiteit te ontsnappen en te genieten van de altijd gezellige hits van Radio Continu“, aldus de radiozender op haar website.

Drenthe

Eind maart voerde de radiozender ook al wijzigingen door in haar FM-netwerk in delen van Drenthe en Groningen. Hierdoor is ook daar de ontvangst verbeterd.

Luisteren

Radio Continu is een groot deel van Nederland te beluisteren via de FM, DAB+, diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Afbeelding: