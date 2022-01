Radio Veronica heeft vanaf deze week weer een schijf. Met ‘Veronica’s Oorkonde’ steunen de dj’s van Radio Veronica artiesten waarvan zij vinden dat ze het laatste zetje verdienen.

“Klein duwtje”

“Gevestigde artiesten hebben er helemaal niets aan. Die hebben ons niet nodig,” vertelt zendermanager en dj Rob Stenders. Veronica’s Oorkonde is bedoeld om liedjes nog een klein duwtje richting het grote publiek te geven. “Misschien wel naar het niveau van een enorme hit, maar dat hoeft niet. Het gaat vooral om het steunen van artiesten waarvan wij het vermoeden hebben dat wij dat laatste zetje misschien kunnen geven.”

Binnen- en buitenland

Zowel Nederlandse als buitenlandse acts maken kans op de uitverkiezing. Zolang het liedje maar goed is en de artiest nog wel wat extra hulp kan gebruiken. Stenders: “We pakken er gewoon één waarvan we denken: ‘die is fantastisch‘.” Wat ook nieuw is: Veronica’s Oorkonde wordt niet per se voor één week gekozen. “Het kan ook zijn dat we een plaat zo goed vinden dat we ‘m een tijdje laten staan.”

Gang of Youths

De eerste ‘Oorkonde’ wordt uitgereikt aan In The Wake Of Your Leave van de Australische band Gang of Youths. De formatie uit Sydney debuteerde in 2014 met het album The Positions, met daarop liedjes die zanger David Le’aupepe schreef om te dealen met het verdriet om zijn terminaal zieke vrouw. Inmiddels is de band toe aan het derde album: Angel In Realtime. De plaat ziet pas op 25 februari het levenslicht, maar de eerste singles zijn alvast veelbelovend. De track The Angel Of 8th Ave was al veelvuldig op Radio Veronica te horen en ook van de laatste single In The Wake Of Your Leave is het radiostation fan.

Video: