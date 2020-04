De radiozender Classics Only stopt 1 mei aanstaande met haar uitzendingen via de (digitale) kabel en Internet.

Opvolger Radio 8FM

Classics Only is sinds 1 januari van dit jaar te horen als opvolger van Radio 8FM. Radio 8FM zond jarenlang uit in Noord-Brabant via FM en later DAB+. Sinds november van het vorige jaar is op een groot deel van de etherfrequenties van 8FM het geluid van Radio 10 Brabant te horen.

RADIONL

8FM hield alleen etherdekking via de FM in de regio Boxmeer. Aan deze etherdekking kwam op 1 januari van dit jaar ook einde toen deze etherdekking werd verhuurd aan RADIONL.

Einde 8FM

Met het stoppen van de uitzendingen via FM en DAB+ van Radio 8FM kwam er ook een einde aan 8FM. De radiozender is vanaf 1 januari verder gegaan als Classics Only. De radiozender is sindsdien te horen via diverse analoge kabelnetwerken in Noord-Brabant en landelijk in het digitale radiopakket van onder andere Ziggo en KPN. Daarnaast zendt de radiozender wereldwijd uit via Internet.

Einde Classics Only

Met ingang van 1 mei aanstaande komt er ook een einde aan de uitzendingen van Classics Only. TiDa BV, eigenaar van de radiozender, heeft niet gereageerd op vragen van deze website over de reden van het stopzetten van de radiozender. Andere media melden dat het niet rendabel zou zijn om alleen via de kabel uit te zenden.