Voormalig politiek verslaggever bij de NOS Ron Fresen en voormalig journalist bij AD Haagsche Courant Maaike Kraaijeveld presenteren vanaf december dit jaar het politieke praatprogramma Spuigasten bij de Haagse lokale omroep Den Haag FM.

Samen met journalist Jeanneau van Beurden zullen zij op de zaterdagochtenden om beurten de Haagse stadspolitiek onder de loep nemen vanuit de studio in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Daarmee nemen ze het stokje over van journalist-presentator Ivar Lingen, die het programma bedacht en sinds januari 2019 onafgebroken presenteerde. Lingen start per december als redactiechef bij Omroep West en kan daardoor Spuigasten niet meer voortzetten.

Hoofdredacteur van Den Haag FM Henk Ruijl is heel blij dat journalistieke zwaargewichten Fresen en Kraaijeveld zich aan het programma willen binden. “Het is voor de stad én voor de zender heel belangrijk dat het programma blijft bestaan. Een lokale omroep als de onze moet het Haagse stadsbestuur blijven controleren. Dat doen we al dagelijks op onze website en app en op radio. Met Spuigasten laten we zien dat we die taak heel serieus nemen.”

In Spuigasten schuiven wekelijks Haagse wethouders en raadsleden aan om actuele politieke onderwerpen te bespreken. Het programma leidde meerdere keren tot vragen in de Gemeenteraad. Ook landelijke politici die in Den Haag wonen zijn vaak achter de microfoon te vinden. Daarmee heeft Spuigasten ook landelijk bereik. Zo haalde het programma in april 2021 de landelijke media toen Minister van Staat Herman Tjeenk Willink zich in Spuigasten uitsprak over zijn mogelijke rol als informateur in de kabinetsformatie.