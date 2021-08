Samsung TV Plus breidt uit met Docustream en Filmstream

Via Samsung TV Plus kan vanaf nu worden gekeken naar de digitale kanalen Docustream en Filmstream. Samsung TV Plus is de gratis streamingdienst van Samsung Electronics.

Docustream en Filmstream

Docustream en Filmstream zijn kanalen van SPI/Filmbox. “Vanaf half augustus hebben Samsung TV Plus-gebruikers in Nederland toegang tot honderden uren meeslepende documentaires, kwalitatieve producties en internationale films“, aldus SPI/Filmbox in een persbericht.

Streamingdienst

De Samsung TV Plus is eerder dit jaar in Nederland gelanceerd en er worden voortdurend nieuwe kanalen toegevoegd. De service geeft gratis toegang tot een breed aanbod van live on-demand content. De dienst is sinds 2017 vooraf geïnstalleerd op Samsung smart-tv’s en gebruikers hoeven zich niet te registreren om de aangeboden inhoud te streamen.

Meer informatie via de website van de fabrikant.