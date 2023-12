Per vandaag is de radiozender Sky Love Songs ook te horen via de digitale ether (DAB+). Het themakanaal van Sky Radio was al te beluisteren via Internet.

Themakanaal

Sky Radio Love Songs is te beluisteren via de digitale ethercapaciteit op kanaal 9C die tot begin oktober in gebruik was door een ander themakanaal van Sky Radio: Nice & Easy. Sinds begin oktober is Nice & Easy vervangen door Sky Christmas. Per vandaag, woensdag 27 december, heeft het kerstkanaal weer plaats gemaakt voor het themakanaal Love Songs. De themakanalen Nice & Easy en Christmas blijven te beluisteren via Internet.

Sky Radio

Ook Sky Radio zelf heeft per vandaag haar normale muziekformat weer opgepakt na een aantal weken voornamelijk kerstmuziek te hebben uitgezonden. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.