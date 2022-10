De commerciële radiozender Sunrise FM heeft haar bereik via de digitale ether (DAB+) verder uitgebreid. Sinds 1 oktober is de radiozender ook te beluisteren in de regio Delft/Vlaardingen via DAB+.

Sunrise FM

Sunrise FM is een commerciële radiozender gericht op de Hindoestaanse bevolking in de Randstad. De radiozender was al te horen via DAB+ in grote delen van Zuid-Holland en Flevoland via DAB+. Sinds 1 oktober is de radiozender ook toegevoegd aan het lokale DAB+netwerk in de regio Delft / Vlaardingen / Schiedam op kanaal 9B. De radiozender neemt hiermee de capaciteit over die was vrijgekomen na het stopzetten van de uitzendingen van XXL Radio via dit netwerk.

FM

Naast dekking via de digitale ether is Sunrise FM sinds een aantal maanden ook te beluisteren in de regio Rotterdam via de FM op 104.2 MHz. Daarnaast is de radiozender te horen via diverse digitale radiopakketten. Bij Ziggo is de radiozender landelijk te horen via kanaal 862 en wereldwijd via Internet.