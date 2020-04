T-Mobile: Brandstichting zendmasten is risico voor bereikbaarheid

T-Mobile geeft aan in een persbericht dat brandstichting in zendmasten voor mobiele telefonie grote gevolgen kan hebben voor de mobiele bereikbaarheid in de betreffende regio.

Brandstichting

De afgelopen week zijn de Nederlandse mobiele operators (KPN, T-Mobile, VodafoneZiggo) geconfronteerd met meerdere gevallen van brandstichting bij mobiele zendmasten.

Zendmasten in de fik

Een aantal zendmasten, onder meer in Liessel (gemeente Deurne), Beesd, Rotterdam en Nuenen zijn daardoor ook uitgevallen. Dit soort incidenten heeft gevolgen voor de mobiele dekking in de regio waardoor 112 in de regio mogelijk niet meer bereikbaar is, met alle gevolgen van dien.

5G

Afgelopen weekend zijn er in het Verenigd Koninkrijk meerdere zendmasten in brand gestoken. De brandstichting volgde na de verspreiding van online nepnieuws, waarin een link tussen 5G-straling en het coronavirus wordt gelegd. Het is niet bekend of er een link is tussen de branden in het Verenigd Koninkrijk en de branden in Nederland.

In Nederland zijn er nog geen officiƫle uitzendingen via het 5G-protocol. De veiling hiervoor staat later dit jaar gepland. Wel zijn er op een aantal locaties experimenten gaande met 5G-uitzendingen.

“Essentieel belang”

“De beschikbaarheid van een betrouwbare digitale infrastructuur is van essentieel belang. Dat geldt in algemene zin en juist in een tijd waarin de verbindingen hard nodig zijn voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Het mobiele netwerk is meer dan ooit onmisbaar om Nederland verbonden te houden.“,aldus T-Mobile.

Aangifte

De Nederlandse mobiele operators, verenigd in Monet vinden het onacceptabel en te gek voor woorden dat moedwillig mobiele zendmasten worden vernield. De verschillende voorvallen zijn inmiddels gemeld bij de relevante autoriteiten, ook is er aangifte gedaan.