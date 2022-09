In Duivendrecht krijgen bijna 3000 huishoudens toegang tot internet via glasvezel van T-Mobile Nederland en Open Dutch Fiber.

Vanaf december

Naar verwachting kunnen de eerste huishoudens vanaf december 2022 gebruikmaken van internet via glasvezel met up- en downloadsnelheden tot 1 Gigabit per seconde (Gbps). Open Dutch Fiber en T-Mobile sluiten hiermee opnieuw een groot gebied aan op glasvezel en leveren hiermee een substantiële bijdrage aan de verdere digitalisering van Nederland.

Wijk voor wijk

De werkzaamheden zullen onder leiding van Open Dutch Fiber in oktober starten in de wijken Duivendrecht en Biesbosch. Voor bewoners die op de hoogte willen blijven van het aanlegproces en meer willen weten over de specifieke gebieden in Duivendrecht is een speciale websitepagina met meer informatie. Naar verwachting kunnen de eerste huishoudens in december gebruik maken van glasvezel via het T-Mobile netwerk.

Netwerken

‘’Op het gebied van glasvezel willen we de grootste en snelste worden. We hebben samen met Open Dutch Fiber inmiddels de grens van 500.000 aangekondigde huishoudens bereikt en we willen zoveel mogelijk inwoners van Nederland laten profiteren van betaalbaar snel internet. Daar profiteert Duivendrecht binnenkort ook van.’’ zegt Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer van T-Mobile Nederland.

T-Mobile levert al glasvezeldiensten in onder andere Den Haag, Eindhoven, Zoetermeer, Haarlem, Utrecht en Ridderkerk.