November 2022

Naar verwachting kunnen de eerste huishoudens vanaf november 2022 gebruikmaken van internet via glasvezel met up- en downloadsnelheden tot 1 Gigabit per seconde (Gbps). Open Dutch Fiber en

Meer dan 17.000 huishoudens

De in totaal 17.434 huishoudens zijn verdeeld over de wijken Heemradenwijk, Schilderswijk, Schrijverswijk, Planetenwijk, Stadshart, Edelstenenwijk, Bomen-Recreatiewijk, Molenwijk, Rivierwijk, Oostertocht, ‘t Kruis, Butterhuizen, een deel van Zuidwijk en een deel van Huygenhoek. De werkzaamheden beginnen in juli 2022 en bewoners worden door T-Mobile en Open Dutch Fiber geïnformeerd over deze werkzaamheden. Naar verwachting worden de eerste huishoudens in november 2022 aangesloten.

Netwerken

T-Mobile levert al glasvezeldiensten in Den Haag, Eindhoven, Zoetermeer, Haarlem, Utrecht en Ridderkerk. Op andere plekken wordt gebruikgemaakt van netwerken van andere aanbieders.

