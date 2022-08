24.000 huishoudens in Maastricht-West krijgen toegang tot internet via glasvezel van T-Mobile Nederland en Open Dutch Fiber. Naar verwachting kunnen de eerste huishoudens vanaf oktober 2022 gebruikmaken van internet via glasvezel met up- en downloadsnelheden tot 1 Gigabit per seconde (Gbps).

Wijk voor wijk

De 24.000 huishoudens zijn verdeeld over de wijken Jekerdal, Villapark, Biesland, Mariaberg, Campagne, Wolder, Daalhof, Belfort, Brusselsepoort, Pottenberg, Malpertuis, Caberg, Malberg en Oud Caberg. De werkzaamheden starten september 2022 onder leiding van Open Dutch Fiber. Naar verwachting kunnen de eerste huishoudens in oktober 2022 vervolgens gebruik maken van glasvezel via het T-Mobile netwerk.

“Stad van verbondenheid”

“Maastricht is een stad van verbondenheid. Daar horen dus ook de best mogelijke digitale verbindingen bij. Als dynamische kennisregio is het voor onze inwoners en ondernemers belangrijk dat er toegang is tot snel internet. Glasvezel helpt ons om de digitale voorzieningen in onze stad te optimaliseren, dus we zijn blij dat T-Mobile en Open Dutch Fiber op korte termijn starten met de aanleg in Maastricht –West,” zegt wethouder John Aarts van de gemeente Maastricht in een persbericht.

Netwerken

T-Mobile levert al glasvezeldiensten in Den Haag, Eindhoven, Zoetermeer, Haarlem, Utrecht en Ridderkerk. Op andere plekken wordt gebruikgemaakt van netwerken van andere aanbieders.