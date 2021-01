Tele2 biedt klanten mogelijkheid tot 5G

Vanaf vandaag kunnen Tele2 klanten gebruik maken van 5G. Er wordt gebruik gemaakt van het T-Mobile netwerk, dat al langere tijd landelijke 5G-dekking biedt.

Activeren

Tele2 biedt haar klanten 5G op een geheel eigen manier aan; klanten kunnen zelf bepalen of ze toegang tot 5G willen activeren voor twee euro per maand en hebben de mogelijkheid om 5G maandelijks aan of uit te zetten. Om gebruik te kunnen maken van het 5G-netwerk moeten de klanten een 5G-telefoon hebben.

“Optimaal genieten”

Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland: “5G-technologie biedt ongekende mogelijkheden, waar nu ook onze klanten met een Tele2 abonnement optimaal van kunnen genieten. En dat op een manier die bij Tele2 past: klanten bepalen zelf of ze toegang tot 5G willen activeren en in een abonnementsvorm die ook nog maandelijks opzegbaar is. Met de introductie van 5G voor Tele2 bieden wij nog meer mensen toegang tot eindeloze mogelijkheden: van ongekende snelheden en een nog betere netwerkervaring tot onbeperkte connectiviteit en communicatie tussen mensen, systemen en apparaten.”

Meer informatie via website Tele2.