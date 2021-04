Telecommonitor ACM: Forse toename vaste en mobiele telefonie

De Telecommonitor die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag publiceert laat in 2020 een opvallende stijging zien van het aantal belminuten ten opzichte van voorgaande jaren.

Corona

De oorzaak van de forse toename van het aantal belminuten is vermoedelijk toe te schrijven aan de effecten van de corona maatregelen. Het aantal mobiele belminuten in 2020 komt op 43 miljard minuten. Dit is een stijging van 42 procent ten opzichte van 2019. In de jaren tussen 2016 en 2019 lag het aantal mobiele belminuten nog op zo’n 30 miljard.

Ook de belminuten voor vaste telefonie steeg vorig jaar voor het eerst in vijf jaar met 5,5 procent naar 9,4 miljard minuten. In de voorgaande vijf jaar daalde het aantal belminuten voor vaste telefonie daalde met gemiddeld 14 procent. Bellen via traditionele telefonie, zoals ISDN en PSTN, is in 2020 met 30 procent gedaald, terwijl bellen via digitale telefonie juist met 15 procent steeg.

Mobiele telefonie

In 2020 verbruikte Nederland voor het eerst bijna een biljoen MB aan mobiele data, een stijging van 25 procent ten opzichte van 2019. Het aantal verstuurde sms’jes daalde met 15 procent. Het aantal mobiele aansluitingen is in 2020 licht gestegen. Met een toename van 133.000 aansluitingen is het totaal aan mobiele aansluitingen gekomen op 22,3 miljoen. Het marktaandeel van T-Mobile is toegenomen en is nu 30 à 35 procent, tegen 25 à 30 procent in het vierde kwartaal 2019. Dit wordt gedeeltelijk verklaard door de overname van Simpel. KPN bezit tussen de 25 à 30 procent marktaandeel en VodafoneZiggo 20 à 25 procent.

Meer huishoudens aangesloten op glasvezel

In Nederland zijn 3,33 miljoen huishoudens aangesloten op de glasvezelnetwerken van KPN en DELTA Fiber Nederland. Overige glasvezelpartijen zoals o.a. E-Fiber, Primevest/T-Mobile zijn samen goed voor 340 duizend glasvezelaansluitingen. In totaal zijn 3,67 miljoen huishoudens voorzien van glasvezel.

Meer informatie via de website van ACM.