Ziggo heeft bij de jaarlijkse uitreiking van de Tweakers Awards de award “Internetprovider NL” gewonnen.

Uitreiking

De uitreiking van de awards vond plaats in het Tropenmuseum in Amsterdam. Deze publieksprijs wordt bepaald op basis van stemmen door een grote en actieve Tweakers community, bestaande uit meer dan een half miljoen technologieliefhebbers. Het is niet de eerste keer dat Ziggo er met deze prijs vandoor ging. De award voor beste Internet-provider van België ging naar Telenet.

“Enorme stimulans”

“Deze prijs is een enorme stimulans en waardering voor al onze collega’s die dagelijks met veel passie en plezier werken aan de beste dienstverlening voor onze klanten”, aldus Celine van Leeuwen die de prijs, samen met Dick Loef, namens VodafoneZiggo in ontvangst nam.

De resultaten van de Tweakers Awards 2020-2021 vind je hier.