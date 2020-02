Tweakers Awards: Ziggo wederom beste internetprovider

Ziggo won bij de jaarlijkse uitreiking van de Tweakers Awards in het Tropenmuseum in Amsterdam de Award “Beste internet provider ” voor het tiende jaar op rij. Deze onderscheiding en beoordeling is gedaan door de Tweakers community bestaande uit meer dan een half miljoen technologieliefhebbers en heeft een website met meer dan vier miljoen bezoekers per maand.

“Trots”

“Wij zijn trots op deze tiende overwinning op rij en blijven, als ‘Beste internet provider 2019-2020′, volop bouwen aan het netwerk van de toekomst ofwel GigaNet, het krachtige netwerk van Vodafone en Ziggo” aldus Marcel de Groot, directeur consumentenmarkt VodafoneZiggo in een persbericht.

Giganet

“Afgelopen jaar hebben wij consumenten en bedrijven op ons vaste netwerk een snelheidsverhoging gegeven tot wel 600 Mbit/s. Eind 2019 zijn we gestart met de landelijke uitrol van internetsnelheden van 1 Gigabit per seconde in Utrecht en Hilversum en deze week volgt de regio Den Haag. Eind van dit jaar kan circa de helft van 7,2 miljoen huishoudens en bedrijven die zijn aangesloten op het Ziggo-netwerk profiteren van Gigabit-snelheden. Op deze manier blijven we voorop lopen en bieden wij onze particuliere en zakelijke klanten niet alleen het beste internet en diensten, maar streven we ook naar de beste kijkbeleving met de nieuwe Mediabox Next, het unieke Ziggo Sport en Ziggo M&S Home of HBO.“, aldus de Groot

Alle winnaars vind je hier