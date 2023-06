Ziggo Sport staat komend weekend in het teken van de TT Assen. De TT Assen wordt inclusief alle voor- en nabeschouwingen, in zijn geheel live uitgezonden op Ziggo Sport

Live

Het is de tweede keer dat Ziggo Sport de TT Assen in zijn geheel live uitzendt. Deze wedstrijden en coureurs op het hoogste niveau mogen de aandacht krijgen die ze verdienen, aldus de sportzender. Er is een uitgebreide programmering met het Ziggo Sport Race Café op locatie, met voorbeschouwingen, de wedstrijd én nabeschouwing. En dat allemaal op kanaal 14 & Select. Het volledige uitzendschema is hier op een rijtje te vinden.

YouTube-kanaal

Voor het eerst vindt op zaterdag de MotoGP Sprint plaats op het circuit. Deze wordt live uitgezonden op Ziggo Sport (kanaal 14 & Select) en voor iedereen zonder abonnement op het YouTube-kanaal van Ziggo Sport. De spectaculaire race over verkorte afstand is de nieuwste toevoeging aan de raceweekenden en doet nu ook voor het eerst zijn intrede op de Cathedral of Speed. De live uitzending is ook live te volgen via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport.