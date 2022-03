Viaplay gaat tijdens de Formule 1 Grand Prix-races meerdere streams aanbieden via haar streamingdienst. Abonnees kunnen zo meeracen met onder andere Max Verstappen.

Start

Dit weekeinde staat de eerste Formule 1 Grand Prix van dit seizoen op het programma. De race in Bahrein is live te volgen via de streamingdienst Viaplay. Zowel via de app als via Viaplay Xtra dat bij diverse aanbieders wordt aangeboden.

Extra streams

Viaplay heeft naast de reguliere beelden van alle trainingen, kwalificaties en races nog extra beelden te bieden aan haar abonnees. Zo zullen er naast de bekende streams met de pitlane-beelden, de gemengde onboards en de driver-tracker, ook drie geselecteerde onboard streams beschikbaar zijn tijdens elke vrije training, kwalificatie en race.

Verstappen en Bottas

Ieder weekend kan de kijker elke seconde van Max Verstappen en Valtteri Bottas zien op een aparte Viaplay-stream. Daarnaast is er per Grand Prix nog een derde onboard stream beschikbaar. Komend weekend in Bahrein is Lewis Hamilton op de derde onboard stream te zien. Bij zowel de onboard van Verstappen, de pitlane-beelden als de live timing is tevens het Nederlandse commentaar te horen van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Master of the Track

Daarnaast komt de streamingdienst met de serie Verstappen – Master of the track. In 22 afleveringen geeft de Nederlandse coureur de kijkers uitleg over alle bevestigde circuits op de Formule 1-kalender 2022. Verstappen heeft de cockpit van zijn Formule 1-bolide ingeruild voor een simulator, rijdt in het Midden-Oosten, Europa, Azië en Amerika en legt uit hoe je elk circuit onder de knie krijgt. Alle afleveringen van Verstappen – Master of the track zijn terug te vinden op het Viaplay-platform en te

zien tijdens de voorbeschouwingen op de Grands Prix.

Extra Formule 1-programma’s

Naast de studioprogrammering op zaterdag en zondag rondom de kwalificatie en de race, worden de kijkers tijdens de Grand Prix-weekenden ook op vrijdag en maandag bijgepraat over de Formule 1 van Viaplay. Op vrijdag verzamelen de Viaplay-analisten zich samen met experts uit de autosportwereld rond de tafel voor het previewprogramma F1 Shakedown. Na de veelbewogen raceweekenden blikt Amber Brantsen op maandag met speciale gasten terug op alle actie op en naast de baan in het praatprogramma F1 Track Talk.