Het Formule 1-commentaar van Viaplay zal vanaf dit seizoen te beluisteren zijn via diverse websites van DPG Media.

Van Grand Prix Radio naar Viaplay

De Nederlandse radiorechten van de Formule 1 liggen vanaf dit seizoen bij Viaplay. De streamingdienst neemt de rechten over van Olav Mol’s Grand Prix Radio. Dit jaar is het commentaar van Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg tijdens alle racesessies live te beluisteren via de digitale platformen van onder andere het Algemeen Dagblad.

DPG Media

“Bij Viaplay willen we altijd een zo breed mogelijk publiek bereiken, via alle relevante platforms. We zijn dan ook erg blij met onze nieuwe deal met DPG Media, waarmee we onze sterke aanwezigheid op de Nederlandse markt nog verder kunnen uitbouwen met toonaangevende lokale partners“, meldt Viaplay in een persbericht.

Grand Prix Radio wijkt uit naar België

De afgelopen jaren lagen de Nederlandse radiorechten bij de radiozender Grand Prix Radio. Via de app van Grand Prix blijft het mogelijk om te blijven luisteren naar het commentaar van Olav Mol.