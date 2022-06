Viaplay komt volgende week met een speciaal telefoonnummer waar abonnees terecht kunnen met klachten over de streamingdienst. Dit bevestigt Andrea Sahlgren, afdeling video on demand-abonnementen bij Viaplay, tegenover de Telegraaf.

Klachten

Sinds de start van de streamingdienst in maart van dit jaar regent het klachten. Vooral tijdens de races van de Formule 1 klagen klanten over haperende beelden en de slechte beeldkwaliteit. Volgens de Consumentenbond doet Viaplay te weinig met de klachten. Ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) maant Viaplay tot actie en compensatie.

“Verantwoordelijkheid”

Viaplay geeft tegenover De Telegraaf aan de klachten wel serieus te nemen. “We voelen een enorme verantwoordelijkheid. We willen graag luisteren naar onze klanten en een manier vinden om onze diensten te verbeteren. Daarvoor is het belangrijk om individueel contact te hebben.”, aldus Sahlgren tegenover de krant. Vanaf volgende week komt er daarom een speciaal telefoonnummer beschikbaar.

Viaplay Xtra

Ook het speciale televisiekanaal Viaplay Xtra dat onder andere te zien is bij Ziggo en KPN blijft langer in de lucht. In eerste instantie zou dit lineaire televisiekanaal tot augustus te zien zijn maar deze periode wordt nu verlengd tot december. Via dit televisiekanaal zijn o.a. de kwalificaties en races van de Formule 1 te zien.