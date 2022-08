Viaplay staat vanaf vrijdag 26 augustus gedurende tien dagen in het teken van de Formule 1. Vanaf die dag wordt afgeteld naar de Dutch Grand Prix 2022. In totaal worden de kijkers getrakteerd op zo’n 37 uur live content, waarvan ruim 25 uur is gereserveerd voor de Dutch Grand Prix.

Grand van België

De aftrap van de Formule 1-tiendaagse is op vrijdag 26 augustus, als vanaf 14.00 uur op het circuit van Spa Francorchamps de eerste vrije training voor de Grand Prix van België plaatsvindt. België is gastheer van de eerste race na de zomerstop. Er is traditiegetrouw een groot Oranjelegioen langs de baan te vinden. Ook dit jaar lijkt Spa weer uit te groeien tot een Oranje bastion. Vrijdagavond presenteert Amber Brantsen de talkshow Shakedown, waarin op de eerste dag wordt teruggekeken.

Zaterdag 27 augustus vanaf 16.00 uur wordt de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag verreden, voorafgegaan door de derde vrije training om 13.00 uur. Op zondag 28 augustus gaat de race om 15.00 uur van start.

Grand Prix van Nederland

Na België verplaatst het Formule 1-circus zich naar Zandvoort voor het tweede hoofdstuk uit een triple-header. Viaplay brengt van maandag 29 augustus tot en met zaterdag 3 september, dagelijks tussen 20.30 en 21.30 uur, de talkshow Zandvoort Shakedown. Tot en met woensdag gebeurt dit vanuit de studio in Hilversum, waarna de talkshow zich vanaf donderdag verplaatst naar het circuit van Zandvoort.

Presentatieteam

De Formule 1-tiendaagse wordt gepresenteerd door Amber Brantsen, bijgestaan door alle vaste Viaplay-analisten waaronder Tom Coronel, Christijan Albers en Giedo van der Garde. Daarnaast schuiven verschillende analisten aan, terwijl pit-reporter Stéphane Kox en verslaggevers Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het laatste nieuws vanaf het circuit brengen. Van vrijdag tot met zondag wordt het team aangevuld met Anne-Marie Fokkens, die vanuit het dorp en langs het circuit de fan-beleving naar de huiskamer brengt.

“Grootste sportevenement van Nederland”

Marco Zwaneveld, Head of Sports van Viaplay: “De Grand Prix van Nederland is het grootste sportevenement van Nederland. Een unieke beleving die je niet mag missen. Daarom zetten we de kijker op pole position en brengen we echt alles rondom de Grand Prix van Nederland naar de huiskamer. Uiteraard alle race actie, maar ook de achtergrondverhalen rechtstreeks vanuit de paddock en vanaf de grid en de unieke beleving van de fans. Ben je niet in Zandvoort? Viaplay zorgt dat je er gewoon bij bent vanaf je eigen bank.”

Meer informatie via https://viaplay.com/nl