Vodafone: 3G-netwerk eind februari helemaal uitgeschakeld

Vodafone is eind februari klaar met het gefaseerd uitschakelen van haar 3G-netwerk. Op 4 februari is het startsein gegeven van de uitschakeling.

4G voor 3G

VodafoneZiggo kondigde eerder aan dat 3G-netwerk op 4 februari jl. uitgeschakeld zou worden. Door het uitschakelen van 3G komt er meer capaciteit vrij voor een sneller en stabieler 4G-netwerk. Richting klanten is tijdig actie ondernomen over het uitfaseren van 3G. Al sinds het najaar van 2017 verkoopt Vodafone geen abonnementen meer met toestellen die alleen geschikt zijn voor 3G. Verder heeft Vodafone zijn klanten via diverse kanalen meerdere malen benaderd om hen te attenderen op de aanstaande wijziging.

Netwerk nog niet uit de lucht

Klanten van de telecomprovider melde echter dat zij momenteel nog steeds kunnen gebruik maken van het 3G-netwerk van Vodafone. Hans den Heijer, woordvoerder bij VodafoneZiggo, geeft aan dat het 3G-netwerk de komende weken gefaseerd wordt uitgeschakeld. “Het afschakelen van 3G gaat inderdaad stap voor stap: het is een technische fade-out in de maand februari. Eind februari is 3G dan echt uit gefaseerd bij Vodafone.”, aldus Den Heijer tegenover deze website.

Informatie

Het 2G-netwerk van de provider blijft voorlopig wel in de lucht. Meer over het afschakelen van 3G en de alternatieven is te raadplegen via de website van de aanbieder.