Voetbalwedstrijd Ajax – PSV bezorgt ESPN meteen record

Gemiddeld 1.458.000 kijkers keken zondagmiddag live naar de topper tussen Ajax en PSV via ESPN. Daarmee is de wedstrijd tussen Ajax en PSV de best bekeken Eredivisiewedstrijd ooit aldus de sportzender in een persbericht.

Nieuw record

Het vorige kijkcijferrecord stond op naam van Ajax – Feyenoord. Naar de ontmoeting in Amsterdam (27 oktober 2019) keken 1.419.200 mensen. Volgende week zondag 17 januari staat De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord op het programma.

Ziggo

Abonnees bij aanbieder Ziggo hebben tot 4 januari zonder meerkosten kunnen kijken naar FOX Sports 1 / ESPN. Deze “gratis” verspreiding is per 4 januari jl. zoals eerder gemeld gestopt. Liefhebbers van het Eredivisie-voetbal moeten een aanvullende abonnement afsluiten op ESPN Eredivisie voor 17,95 euro per maand. Dit abonnement kan de eerste vier maanden met 50 procent korting worden bekeken.