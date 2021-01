Eredivisie: Topper Ajax-PSV live te volgen via radio en tv

Morgenmiddag staat de topper in de Eredivisie tussen Ajax en PSV op het programma. De wedstrijd is live te volgen via radio en tv.

Eredivisie uit winterslaap

Na de winterstop gaat de Eredivisie dit weekeinde weer van start. De komende maand staan er diverse topwedstrijden op het programma in de Eredivisie. Zondagmiddag speelt Ajax, de koploper in de Eredivisie tegen de nummer twee: PSV. Het verschil tussen beide ploegen is één punt. Er wordt om 16.45 uur afgetrapt in de Johan Cruijff Arena.

Televisie

Op televisie is de wedstrijd Ajax-PSV live te volgen via het hoofdkanaal van ESPN (voorheen FOX Sports). Dit kanaal is bij veel aanbieders opgenomen in het digitale basispakket. Bij Ziggo is dit hoofdkanaal sinds deze week geen onderdeel meer van het digitale basispakket. Abonnees bij Ziggo kunnen de wedstrijd zien via een aanvullend televisiepakket of de aanschaf van een zogenaamde dagpas.

Radio

Via de radio is de wedstrijd te volgen via NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. De radiozender is te beluisteren via FM/DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet. Daarnaast is de wedstrijd ook te volgen via Ajax Radio dat onder andere te beluisteren is via JUKE.

Samenvatting

Een uitgebreide samenvatting van de wedstrijd is zondagavond vanaf 19.00 uur in Studio Sport op NPO 1.