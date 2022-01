VRT heeft in december een record aantal online luisteraars gehad voor haar radiozenders. De Vlaamse openbare omroep noteerde 300.000 unieke streamers per dag. “Met een absolute topdag op de laatste dag van het jaar”, aldus de VRT.

Uitschieters

Absolute uitschieters in december waren DWW (De Warmste Week) Radio op MNM en Studio Brussel en ook de populaire eindejaarslijsten: de Radio 2 Top 2000 en De Tijdloze 100 van Studio Brussel.

De finale van beide lijsten werd op de laatste dag van het jaar gevolgd door maar liefst 562.000 unieke streamers.

De Tijdloze

Wat volgens de VRT verder opvalt zijn de sterke cijfers in december – meer dan een verdubbeling – voor de online stream Stubru De Tijdloze. Die stream bestaat al langer en is op vraag van vele luisteraars sinds november ook te ontvangen via een DAB+-kanaal. Die bijkomende ontvangstmogelijkheid via de digitale ether en de extra programmatie met De Tijdloze Countdown doen het populaire merk verder groeien. Sinds maandag 10 januari presenteert Roos Van Acker er elke ochtend Jouw Tijdloze Ochtendradio tussen 8.00 en 10.00 uur.

10 procent

“Online luisteren is intussen goed voor zowat 10% van het totale luistervolume radio, dus dit zijn zeker cijfers om trots op te zijn”, aldus Manager VRT Radio & Audio, Els Van de Sijpe.