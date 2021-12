Het WK Darts is ook dit jaar uitgebreid te volgen via RTL7 en Videoland. Het toernooi in Alexandra Palace te Londen wordtgehouden van 15 december tot en met 3 januari.

Deelnemers

Aan het WK Darts van dartsbond PDC doen bekende darters mee zoals James Wade, Mervyn King, Dave Chisnall, Dimitri Van den Bergh, Rob Cross, Simon Whitlock en Adrian Lewis. Natuurlijk is ook regerend wereldkampion Gerwyn Price van de partij.

RTL 7

RTL7 zal uitgebreid verslag doen van de WK Darts. Alle wedstrijden zullen live te zien zijn via RTL7 en Videoland. Informatie over de uitzendingen rondom het darts op RTL7 en Videoland kunt u vinden in de TV-Gids op deze website.

Presentatie

De presentatie van het WK Darts is in handen van Marcel Maijer en Koert Westerman. De wedstrijden worden van commentaar voorzien door Frank Vischschraper, Jacques Nieuwlaat, Niels de Ruiter, Martijn van Zijtveld en Teun de Boer. De analyses worden verzorgd door dagelijks wisselende gasten.

Viaplay

Het is overigens het laatste wereldkampioenschap van de PDC dat RTL 7 uitzendt. Vanaf volgend jaar worden alle wedstrijden uit de PDC uitgezonden door de nieuwe streamingdienst Viaplay. Deze streamingdienst gaat in maart 2022 van start.

Meer informatie: https://www.rtlnieuws.nl/sport/darts