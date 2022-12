Het WK Darts is dit jaar uitgebreid te volgen via de streamingdienst Viaplay. Het toernooi in Alexandra Palace te Londen wordt gehouden van 15 december tot en met 3 januari 2023.

30e editie

Het ‘Cazoo’ PDC World Darts Championship 2023 is de 30ste editie van het World Darts Championship, dat georganiseerd wordt door de Professional Darts Corporation (PDC). Het toernooi begint donderdag 15 december en wordt traditiegetrouw gehouden in het Alexandra Palace te Londen. De finale wordt gespeeld op 3 januari 2023.

Aan het WK Darts van dartsbond PDC doen bekende darters mee zoals Michael Smith, Michael van Gerwen, Dimitri Van den Bergh, Rob Cross en Simon Whitlock. Natuurlijk is ook regerend wereldkampion Peter Wright van de partij.

Viaplay

Sinds dit jaar heeft streamingsdienst Viaplay de rechten om de toernooien van de PDC uit te zenden in Nederland. Naast de mogelijkheid om het WK Darts te zien via de app streamingsdienst kunnen klanten die de streamingsdienst hebben aangeschaft via onder andere KPN en Ziggo het toernooi ook volgen via het lineaire tv-kanaal Viaplay Xtra. Dit kanaal werd tot op heden alleen gebruikt om uitzendingen van de Formule 1 door te geven en zou tijdelijk van aard zijn. De zender is via Ziggo en Delta/Caiway te zien via kanaal 200 en bij KPN op kanaal 225.

